FrankfurtDie Haltung der USA zur globalen Finanzregulierung ist die große Unbekannte in der Finanzwelt. Viele Bankenregulierer macht das nervös. Die Arbeiten an der großen Bankenreform, im Fachjargon Basel III genannt, liegen derzeit auf Eis, weil die US-Regierung noch keine eigenen Vertreter in den wichtigen Basler Bankenausschuss entsenden konnte. Der aktuelle Chef des wichtigen Gremiums, Schwedens Notenbankgouverneur Stefan Ingves, zeigt sich weniger skeptisch als einige seiner deutschen Kollegen. Nur ob die Reform noch in seiner Zeit an der Spitze des Basler Bankenausschusses gelingt - sein Mandat endet im Juni - darauf will er lieber nicht wetten.

Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret zeigte sich heute Vormittag besorgt über die Rufe nach Deregulierung in den USA. Ist die internationale Bankenreform, die oft Basel III genannt wird, in Gefahr?

Es ist zu früh, das zu sagen, aber ich denke, wir werden am Ende eine Vereinbarung sehen. Alle großen Reformen des Basler Ausschusses haben viele, viele Jahre benötigt. Natürlich müssen viele Kompromisse gemacht werde. Aber am Ende hatten wir immer einen Konsens darüber, dass globale Regeln im Interesse aller Beteiligten sind. Auch jetzt gibt es den Konsens, dass es besser ist, sich für globale Regeln einzusetzen.