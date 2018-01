MünchenBanken und andere Verdächtige haben einem Medienbericht zufolge die Finanzämter mit Aktiengeschäften rund um den Dividendenstichtag um mehr als fünf Milliarden Euro gebracht. Staatsanwälte und Steuerfahnder ermittelten inzwischen in 417 Fällen, in denen es um Steuerhinterziehung in Höhe von insgesamt 5,3 Milliarden Euro gehe, berichteten die „Süddeutsche Zeitung“ sowie die Sender NDR und WDR am Mittwochabend unter Berufung auf Angaben des Bundesfinanzministeriums.

Das Ministerium war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Frühere Schätzungen waren sogar von einem Steuerschaden von zehn Milliarden Euro ausgegangen.