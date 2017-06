Bild vergrößern Die Genossenschaftsbanken pochen auf ihre besondere Rolle im Bankensystem. dpa Bild:

Die Zeiten der kostenlosen Konten ist vorbei, Schuld ist die EZB. Soweit, so in Ordnung. Nicht in Ordnung ist, dass ausgerechnet Volksbanken und Sparkassen ihre Kunden in die Irre führen. Ein Kommentar.