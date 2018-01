Das Gipfeltreffen der Weltmarktführer ist die Top-Veranstaltung in der „Heimat der Weltmarktführer“ und mit ca. 500 Teilnehmern das bundesweit größte Treffen von tatsächlichen und potentiellen Weltmarktführerunternehmen, Beratern und politischen Entscheidern. Das Event vernetzt die Hidden Champions des deutschen Mittelstandes und zeigt, wie man Weltmarktführer wird und bleibt. Das StreamTeam meldet sich live und in Farbe mit Impressionen von der Veranstaltung in Schwäbisch Hall: Was macht eigentlich einen Weltmarktführer aus? Wie wird man heutzutage Weltmarktführer? Über diese und weitere spannende Fragen diskutieren WiWo-Herausgeberin Miriam Meckel und CIO Léa Steinacker live ab ca. 19:30 Uhr am Mittwochabend.