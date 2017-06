WiWo-Herausgeberin Miriam Meckel und CIO Léa Steinacker schauen sich in StreamTeam-Folge 10 am 28.06.2017 um 18 Uhr analog, live und unter freiem Himmel an, wie es um die Nutzung von Smartphones steht. Zu sehen ist der Livestream wie gewohnt auf Miriam Meckels Facebookseite.

Der nächste Livestream ist für Montag, 03. Juli 2017 geplant.