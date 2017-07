WiWo-Herausgeberin Miriam Meckel und CIO Léa Steinacker diskutieren in StreamTeam-Folge 11 am 03.07.2017 um 15 Uhr über die Bedeutung und die verschiedenen Arten von Fehl- und Desinformationen in unserer heutigen Welt. Zusammen mit Prof. Simon Hegelich von der TU München beleuchten sie auch die technische Seite der Verbreitung von "Fake News" durch Social Bots und unser Netzverhalten. Zu sehen ist der Livestream wie gewohnt auf Miriam Meckels Facebookseite.

Der nächste Livestream ist für Dienstag, 11. Juli 2017 geplant.