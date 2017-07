In StreamTeam-Folge 13 (am 19.7.17 um ca. 18 Uhr) melden sich WiWo-Herausgeberin Miriam Meckel und CIO Léa Steinacker live und diskutieren darüber, wie Menschen schon seit vielen Jahrzehnten Technik nutzen, um die Grenzen des Physischen zu überwinden, neue emotionale Realitäten zu schaffen und was die Kirmes mit Digitalisierung und Virtual Reality zu tun hat. Zu sehen ist der Livestream wie gewohnt auf Miriam Meckels Facebookseite.