Bild vergrößern Herausgeberin Miriam Meckel und CIO Léa Steinacker sind das Stream Team.

Am Mittwoch, 7. Juni um 9 Uhr, diskutieren Miriam Meckel und Léa Steinacker in StreamTeam-Folge 7 über das Thema "No Sense of Place" - Gibt es den digitalen Ort, und wenn ja: Wo ist er?