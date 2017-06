In StreamTeam-Folge 8 melden sich WiWo-Herausgeberin Miriam Meckel und CIO Léa Steinacker live aus dem Allgäu und sprechen über die Kunst des Fokussierens in Zeiten des Multitasking, über On- und Off-Zeiten im Arbeitsalltag und wie man auch in der digitalen Rundumbeschallung gelegentlich zur Besinnung kommen kann. Zu sehen ist der Livestream wie gewohnt auf Miriam Meckels Facebookseite.

Der nächste Livestream ist für Dienstag, 20. Juni 2017 geplant.