In StreamTeam-Folge 9 melden sich WiWo-Herausgeberin Miriam Meckel und CIO Léa Steinacker live von der Verleihung des Digital Champions Awards in Berlin und sprechen über Herausforderungen, Trends und echte Vorreiter in Sachen Digitalisierung im deutschen Mittelstand. Zu sehen ist der Livestream wie gewohnt auf Miriam Meckels Facebookseite.

Der nächste Livestream ist für Mittwoch, 28. Juni 2017 geplant.