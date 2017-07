New YorkIm Streit über Manipulationen am Devisenmarkt haben Morgan Stanley, die Royal Bank of Canada und drei weitere Geldinstitute einen Vergleich mit Investoren geschlossen. Wie aus am Freitag eingereichten Unterlagen eines Bundesgerichtes in New York hervorgeht, zahlen die Unternehmen insgesamt 111,2 Millionen Dollar, um in den USA Prozesse zu verhindern. Allein auf Morgan Stanley kommen demnach 50 Millionen Dollar zu. Die Einigung muss noch von einem Richter genehmigt werden. Bei den drei anderen Instituten handelt es sich um die französische Societe Generale, die britische Standard Chartered und die Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. Die Banken haben ein Fehlverhalten zurückgewiesen.