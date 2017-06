PekingDie Regulierung des chinesischen Bankenmarktes und der Abbau des Schattenbanken-Sektors kommen nach Angaben der Regierung in Peking voran. Die Umsetzung der Aufsichtsmaßnahmen habe einige positive Ergebnisse erzielt, sagte Liu Zhiqing, Vize-Generaldirektor der chinesischen Bankenaufsicht, am Donnerstag. So habe es einen Rückgang bei den riskanteren Geschäften der Geldhäuser gegeben, etwa bei Vermögensverwaltungs-Produkten oder Darlehen. Nach Reuters-Berechnungen gingen einige Geschäfte, die zum Schattenbanken-Sektor gezählt werden, im Mai drastisch zurück.