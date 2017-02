New YorkSchattenbanken - allein der Begriff lässt Unheil wittern. In der Finanzkrise 2008 spielten Briefkastengesellschaften eine unheilvolle Rolle, die in den Bankbilanzen nicht auftauchten, aber de facto doch dazu gehörten. Danach war mit der anziehenden Bankenregulierung die Sorge groß, diese Finanzierer außerhalb der Bankenbranche könnten zu viel Geschäft übernehmen und es dann relativ unbeaufsichtigt betreiben. Immer wieder wurde der Ruf laut, neben den Banken auch die Schattenbanken stärker unter Kontrolle zu stellen.

Eine neue Studie des auf die Finanzbranche spezialisierten Research-Hauses Keefe, Bruyette & Woods (KBW) kommt aber zu dem Schluss, dass die gefürchteten Schattenbanken in den USA seit der Finanzkrise viel weniger gewachsen sind als die Geschäftsbanken. Die Sorge, dass das Geld auf der Flucht vor den strengen Bankenaufsehern in schwer durchschaubare Bereiche des Kapitalmarkts flieht, scheint damit übertrieben zu sein. Die von der neuen US-Regierung und ihren Verbündeten im Parlament propagierte These, die harte Regulierung der Banken hemme deren Wachstum, wird damit auch infrage gestellt.