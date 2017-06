FrankfurtWenn es um die Förderung von jungen Wachstumsfirmen geht, gibt es in Deutschland noch viel zu tun – so argumentiert zumindest eine Studie der Deutschen Börse und der Wirtschaftsberatung EY. Die Studie vergleicht die Bedingungen für Firmengründer in Deutschland, Israel, Großbritannien und Kalifornien. In der Analyse, die am Mittwoch in Frankfurt vorgestellt wurde, loben Börse und Berater zwar die deutschen Fortschritte bei der Startup-Förderung. Aber: „In einigen Punkten hinkt Deutschland bei der Attraktivität für Startups hinterher“, sagt Christopher Schmitz, Partner bei EY. Frankfurt ist also nicht San Francisco. Dass Börse und Berater die Defizite bei der Startup-Förderung in Deutschland ausgerechnet jetzt herausarbeiten, ist wohl kein Zufall.

Hierzulande sehen Börse und Berater einen deutlichen Aufholbedarf beim Steuersystem, den Kapitalanforderungen an junge Unternehmen und in punkto Bürokratie. So gewähren Israel oder Großbritannien etwa Steuererleichterungen für Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten. Und in Kalifornien müssen Gründer viel weniger Papierkram erledigen, wenn sie eine neue Firma ins Leben rufen wollen.