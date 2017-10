ZürichDie jüngsten Hurrikans und die Erdbeben in Mexiko kommen die Swiss Re teuer zu stehen. Der Rückversicherer erwarte daraus im dritten Quartal eine Schadenbelastung von 3,6 Milliarden Dollar (nach Retrozession und vor Steuern), teilte der Konzern am Freitag mit. Davon entfielen 175 Millionen Dollar auf die beiden Erdbeben in Mexiko.