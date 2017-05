BerlinBundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, nach dem Brexit die EU-Aufsichtsbehörde für Banken nach Frankfurt zu holen. Deutschland fühle sich dafür „sehr prädestiniert“, sagte Merkel am Mittwoch in Berlin und verwies auf das Vorbild der deutschen Aufsicht Bafin in Frankfurt am Main.

Auf einer Veranstaltung des Bundesverbandes der Volks- und Raiffeisenbanken stellte Merkel erneut klar, dass der EU-Austritt Londons seinen Preis haben werde. Es gebe Grundfreiheiten in der EU wie den freien Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital. „Es kann nicht sein, dass ich mich zu einer der Grundfreiheiten nicht mehr bekenne, aber ansonsten nichts merke.“

Merkel pochte erneut auf eine Regulierung von Schattenbanken. Dies sei absolut notwendig, aber „sehr viel schwieriger, sehr viel weniger fassbar“. Es gebe immer wieder Ausweichmanöver. „Die staatliche Regulierung ist auf eine gute Kooperation angewiesen auch mit denen, die sich im Bankensektor auskennen.“

Deutschland hat den Vorsitz in der G20-Gruppe der führenden Industrie- und Schwellenländer. International vereinbarte Standards für die Finanzbranche würden „sehr, sehr unterschiedlich“ umgesetzt, kritisierte Merkel. Es gehe um gleiche Wettbewerbsregeln: „Wir in Europa sind doch sehr genau mit der Umsetzung, was uns dann doch Schwierigkeiten macht. Und darauf achten wir.“

Die CDU-Vorsitzende hat Genossenschaftsbanken auch zugesagt, sich in Brüssel für stärkere regulatorische Erleichterungen kleiner Banken einzusetzen. „Ich bin da an ihrer Seite“, sagte sie während der Tagung. in Berlin. Schon in der Vergangenheit haben sich Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret für eine Small Banking Box stark gemacht, also für eine Regulatorik, die kleine und risikoarme Banken entlastet. Seit Jahren beklagen Sparkassen und Genossenschaftsbanken die fehlende Proportionalität in der Regulierung. Kleine Banken sollten nicht mit großen, systemrelevanten Banken über einen Kamm geschoren werden, so der Tenor.

Uneingeschränkt sprach sich Merkel für den Erhalt des Drei-Säulen-Modells der deutschen Kreditwirtschaft aus, das aus Privatbanken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken besteht. „Es muss mehrere Wege zu einem Ziel geben“, sagte die Unions-Politikerin. Dieses System habe auch dazu beigetragen, dass Deutschland die Finanzkrise relativ gut gemeistert habe.

Die Genossenschaftsbanken hätten sich durch eine besondere Krisenresistenz ausgezeichnet. Zudem entfalle ein Viertel der Unternehmenskreditvergabe in Deutschland auf den genossenschaftlichen Bankensektor. Stolz könnten die Institute zudem darauf sein, dass die Genossenschaftsidee in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Unesco aufgenommen wurde.

Auch wenn die internationale Staatengemeinschaft in der Bankenregulierung schon große Fortschritte gemacht habe, gebe es noch weiße Flecken. „Die Schattenbanken sind schwer zu fassen.“ Die Kanzlerin sprach in diesem Zusammenhang von „Ausweichmanövern“ dieser Institute.

Zwar sei es internationaler Konsens gewesen, dass der Steuerzahler nicht mehr für Bankenschieflagen herangezogen werden sollen. Doch in der Praxis gehe es manchmal komplizierter zu. In einigen europäischen Ländern könne man erleben, dass durch mögliche Insolvenzen auch der kleine Mann betroffen sein könne.