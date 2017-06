Den derzeitigen Anstieg führen Bundesbank und Europäische Zentralbank (EZB) nicht primär auf Kapitalflucht zurück, sondern auf die Anleihekäufe der Euro-Notenbanken. Seit März 2015 kaufen die Bundesbank und die anderen Notenbanken des Eurosystems im Auftrag der EZB in großem Umfang Staatsanleihen. Oft erwerben sie diese Papiere von ausländischen Banken oder Investoren, die ihr Konto meist in Ländern mit der besten Bonität wie Deutschland haben. Kauft etwa die italienische Notenbank einem US-Investor italienische Staatspapiere ab, der sein Konto bei der Bundesbank hat, so steigt der deutsche Target-Saldo.