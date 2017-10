FrankfurtSeit Anfang Oktober wird bei der Postbank jeden Tag irgendwo gestreikt. Mal trifft es Filialen in Ostdeutschland, mal Bayern, mal den Raum Köln. Mit den täglichen Nadelstichen will die Gewerkschaft einen langfristigen Kündigungsschutz und höhere Gehälter für die Beschäftigten der Deutsch-Bank-Tochter durchsetzen. Einen Kündigungsschutz bis Mitte 2019 hatte die Postbank laut Verdi bislang geboten.

Zu kurz, finden die Gewerkschafter. Doch die Verhandlungen sind schwierig: Die Deutsche Bank will die Postbank integrieren und dabei kräftig Kosten sparen. Deshalb ist das Interesse der Gewerkschaft an einem Kündigungsschutz so groß und der Spielraum der Postbank-Führung so klein.