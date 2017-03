Frankfurt/MainMit neuen tariflichen Sonderleistungen für ihre gut 4.000 Mitarbeiter setzt die Direktbank ING-Diba nach Ansicht der Gewerkschaft Verdi Maßstäbe für die Finanzbranche in Deutschland. Der zum 1. Januar 2013 erstmals vereinbarte „Zukunftstarifvertrag“ wurde nun erweitert. Festgeschrieben ist nach Angaben der Tarifpartner seit diesem Jahr unter anderem der Anspruch auf eine berufliche Auszeit („Flexi-Time“/„Sabbatical“) für bis zu drei Monate - nach Verdi-Angaben gibt es das so in Tarifverträgen bislang nicht.

„Das Bedürfnis nach flexiblen Arbeitszeitmodellen nimmt zu, darauf müssen wir als Tarifpartner reagieren“, sagte Birgit Braitsch, Fachbereichsleiterin Finanzdienstleistungen bei Verdi in Hessen, der Nachrichtenagentur dpa in Frankfurt. „Wir brauchen Angebote für die Mitarbeiter - unabhängig davon, in welcher Lebensphase sich der Beschäftigte gerade befindet.“