FrankfurtDie Genossenschaftsbanken haben ihrer Ratenkredit-Tochter TeamBank („easyCredit“) mit einer Kapitalspritze unter die Arme gegriffen. Mit einer vor allem von der DZ Bank als Spitzeninstitut finanzierten Kapitalerhöhung um 150 Millionen Euro sei die harte Kernkapitalquote auf 11,5 von 8,5 Prozent aufgestockt worden, sagte eine TeamBank-Sprecherin am Mittwoch in Nürnberg. Das sei eine Reaktion auf das Wachstum der Bilanz und ein Vorgriff auf die erwarteten schärferen Kapitalregeln.

Für 2016 schüttete die TeamBank an die deutschen Volks- und Raiffeisenbanken 50 Millionen Euro Gewinn aus, zudem erhielten die Partnerbanken 216 Millionen Euro an Provisionen für die Vermittlung. 85 Prozent aller deutschen Genossenschaftsbanken bieten den „easyCredit“ an.