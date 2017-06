Die Kunden der Comdirect müssen sich aktuell auf Probleme einstellen. Wie mehrere Kunden dem Handelsblatt am Samstag berichteten, sei es zurzeit nicht möglich mit der EC-Karte zu zahlen oder Bargeld abzuheben. Über die Hotline teilt die Commerzbank -Tochter mit, dass diese Dienste zurzeit bundesweit eingeschränkt seien. Man arbeite aber bereits an einer Lösung.

Was die genaue Ursache des Ausfalls ist, war zunächst nicht zu erfahren. Es handelt sich laut Aussage der Mitarbeiter in der Hotline aber um ein technisches Problem. Für eine Stellungnahme war die Bank zunächst nicht zu erreichen.

Auch in sozialen Netzwerken beschwerten sich Kunden. Einer berichtete, dass er an der Hotline der Direktbank die Auskunft erhielt, dass „einige“ Geschäfte und Geldautomaten betroffen seien. Ein Nutzer versuchte vergeblich, in Berlin Geld abzuheben, bei einer Kundin in Köln streikte die Karte bei der Zahlung in einem Drogeriemarkt.