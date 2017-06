Die Kunden der Commerzbank und ihrer Tochter Comdirect müssen sich aktuell auf Probleme einstellen. Wie mehrere Kunden dem Handelsblatt am Samstag berichteten, sei es zurzeit nicht möglich mit der EC-Karte zu zahlen oder Bargeld abzuheben. Über die Hotline teilt die Commerzbank -Tochter Comdirect mit, dass diese Dienste zurzeit bundesweit eingeschränkt seien. Das gilt offensichtlich auch für die Commerzbank. Es komme bei der Benutzung „der Girocard und an Geldautomaten teilweise zu Fehlermeldungen.“ Weiter heißt es: „Wir arbeiten mit Hochdruck daran.“ Auf Nachfrage wird Kunden gesagt, dass das Problem bis 18 Uhr behoben sein könnte. Versprechen könne man aber nichts.

Für viele Kunden kam diese Warnung allerdings zu spät: Sie standen oft mit leeren Taschen im Supermarkt oder an der Tankstelle. Ein offensichtlich betroffener Nutzer schrieb auf Facebook: „Der Fehler existierte heute morgen schon als ich mit vollem Einkaufswagen an der Kasse meine Rechnung nicht bezahlen konnte. Warum wird erst jetzt informiert ??“ Auch in anderen sozialen Netzwerken beschwerten sich Kunden. Ein Nutzer versuchte vergeblich, in Berlin Geld abzuheben, bei einer Kundin in Köln streikte die Karte bei der Zahlung in einem Drogeriemarkt.