LondonNach einem glatten 3:0-Sieg gegen die aktuelle Nummer eins im asiatischen Brettspiel Go wird Googles Alpha-Go-Software keine Turniere mehr spielen. Das Team dahinter solle sich nun auf allgemeinere Algorithmen konzentrieren, die der Menschheit helfen sollen, erklärte der Mitgründer und Chef der Entwicklerfirma Deepmind, Demis Hassabis, nach dem Match am Wochenende. Dazu gehörten Arzneien für Krankheiten, die Senkung des Energieverbrauchs oder das Erfinden neuer Materialien.

Der Chinese Ke Jie hatte bei dem Turnier versucht, Alpha Go mit ungewöhnlichen Spielzügen aus dem Konzept zu bringen. Zeitweise sah es laut Experten mit dieser Taktik ganz gut für ihn aus - doch am Ende rang ihn die Software jedes Mal nieder. „Wir haben immer an das Potenzial künstlicher Intelligenz geglaubt, der Gesellschaft zu helfen, Wissen zu entdecken und davon zu profitieren - und Alpha Go gibt uns einen frühen Blick darauf, was möglich ist“, erklärte Hassabis.