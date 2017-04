Wozu der ganze Aufwand? Bosch lieferte Mitte der Woche in seiner Connected Car Studie verlockende Zahlen: Experten sind sich einig, dass selbstfahrende Autos, so sie denn dereinst auch bei dichtem Nebel, schneebedeckten Fahrbahnen und in völliger Dunkelheit funktionieren, sehr viel weniger Unfälle bauen werden als menschliche Fahrer.

München ist Deutschlands Stau-Hauptstadt. Jede vierte Autofahrt im Stadtgebiet der Bayernmetropole endet im Stau. In Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, Köln und vielen anderen Metropolen ist die Lage kaum besser. Und es wird noch schlimmer werden: Neusten Studien zufolge gibt es in Deutschland derzeit so viele Pendler wie noch nie. Die Gründe (vereinfacht): Der anhaltende Wirtschaftsboom und damit starke Beschäftigung, und steigende Wohnungskosten in den Städten, wo die meisten Jobs entstehen.

Das elektronische System übernimmt bestimmte Funktionen wie automatisches Einparken oder das Spurhalten. Der Fahrer bleibt aber weiter in der Verantwortung, die Hände bleiben am Lenkrad.

Beispiel München: Trotz eines relativ gut ausgebauten ÖPNV sind in München derzeit fast eine Dreiviertelmillion private Pkw zugelassen. Sie und die täglich ins Stadtgebiet einpendelnden Menschen aus dem Umland, das inzwischen aufgrund hoher Mietpreise locker bis Landshut oder Augsburg reicht, verhelfen der Bayernmetropole zum zweifelhaften Titel „Stauhauptstadt Deutschlands“: Laut dem Verkehrsdatenanbieter INRIX beträgt die durchschnittliche Staurate am Gesamtverkehr 25 Prozent, pro Kopf liegt die Wartezeit in Staus in München pro Jahr bei 49 Stunden.

Die Beratungsgesellschaft Berylls hat zusammen mit der Technischen Universität München und der Stadt München untersucht, wie Lösungen für das Problem aussehen könnten. Denn dass es sich von alleine löst, muss als unrealistisch gelten: „Das Verkehrsaufkommen in den Ballungsräumen wird weiter wachsen, und es wird vor allem in den ohnehin schon staugeplagten Spitzenzeiten überproportional zulegen, also morgens und am frühen Abend“, sagt Thomas Ferrero, Geschäftsführer und Co-Gründer des auf Verkehrsthemen spezialisierten Karlsruher Thinktanks PTV.