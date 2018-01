Daimler zieht jetzt beim E-Auto nach

Auch Daimler, wo sie lange mit dem E-Auto haderten, zieht nun nach: Wie VW entwickeln die Stuttgarter derzeit eine ganze Plattform, auf der in knapp zwei Jahren die ersten voll elektrisch angetriebenen Autos vom Band laufen. Von Ende nächsten Jahres an wird Daimler in Bremen das Elektro-SUV EQ-C bauen, ein in Preis und Größe dem Mercedes GLC vergleichbares SUV mit gut 400 Kilometer Reichweite. Alle sechs bis acht Monate wollen die Schwaben ein weiteres Modell folgen lassen, darunter 2020 den Model-3-Wettbewerber EQ-A. „Wir wissen, dass wir später als ein paar Konkurrenten an den Markt kommen“, sagt ein Daimler-Manager. Von 2020 an aber werde Daimler ein Elektromassenhersteller und „mehrere Hunderttausend E-Autos pro Jahr bauen“. Fast alle Modelle der Stuttgarter zielen auf dieselbe Kundschaft wie Tesla. Mit dem EQ-C bekommt das Model X nach Jaguar und Audi gleich noch einen Wettbewerber in der Elektrooberklasse, etwas später wird Daimler mit dem EQ-A versuchen, Tesla europäische Model-3- Besteller abzujagen.

Auch die beiden US-Autokonzerne General Motors (GM) und Ford planen eine Plattform für E-Autos. Bei GM haben sie – anders als die Deutschen – sogar schon Erfahrung mit einem nur für den E-Antrieb entwickelten Auto: Der Chevrolet Bolt verkaufte sich in den USA zuletzt sogar besser als Teslas Modelle. In den nächsten 18 Monaten will GM zwei weitere Elektromodelle, die auf dem Bolt aufbauen, auf den Markt bringen. Und das sollen nur die ersten zwei von mindestens 20 reinen Batteriemodellen bis 2023 sein. GM wird dann seine Kostenvorteile ausspielen: Das Werk in Orion, Michigan, baut bereits seit 35 Jahren Klein- und Kompaktwagen mit Benzinmotor, kann aber flexibel gerade so viele E-Autos in seine Fertigungsstraßen einspeisen, wie bestellt wurden; lediglich die Komponenten-Vorproduktion läuft separat. Tesla hingegen muss neue Kapazitäten schaffen, um mehr E-Autos zu bauen.

Ford, die Nummer zwei im US-Automarkt, hat in Detroit das Team Edison aufgestellt, das sich um Investitionen in E-Autos kümmern und Partnerschaften mit Zulieferern schließen soll. Vor allem das von 2020 an erhältliche Model E dürfte bei Tesla für Ärger sorgen. Und zwar nicht nur, weil Tesla im Streit um den Namen gegen Ford nachgeben musste. Eigentlich wollte Musk sein Model 3 selbst Model E nennen: Zusammen hätten die vier Tesla-Modelle S, E, X und Y, ein kleiner SUV, der von 2021 vom Band laufen soll, den Claim „SEXY“ ergeben. Aber Ford hatte sich den Namen Model E bereits schützen lassen: in Anspielung auf sein legendäres Model T, das erste Auto, das auf einem Fließband gefertigt wurde. Besonders in China wird Ford für Tesla ein lästiger Konkurrent. Bis 2025 will Ford dort 15 Modelle mit E-Antrieben verkaufen. Im November schloss der Konzern bereits ein Joint Venture mit dem chinesischen Autobauer Zotye, das in einer neuen Fabrik in der Provinz Zhejiang eine Reihe von erschwinglichen Elektroautos für den chinesischen Markt bauen will. Auch Volvo dürfte mit seiner neuen Elektromarke Polestar Tesla im wichtigsten Automarkt der Welt Model-3-Kunden abjagen: Der schwedische Premiumhersteller, der zum chinesischen Geely-Konzern gehört, plant Ende 2019 den Produktionsstart des Polestar 2 – des ersten Elektroautos ohne Verbrenner-Unterstützung der Volvo-Gruppe.

