Weil aber die Margen im Massensegment kleiner sind als in der Oberklasse, muss Musk seinen Mittelklassewagen in sehr hohen Stückzahlen bauen. Günther Schuh, Professor für Produktionssystematik an der RWTH Aachen, berät die Autoindustrie seit 20 Jahren bei der Automatisierung ihrer Produktion. Er hält Teslas Ansage, das Model 3 für den Preis von umgerechnet 35.000 Dollar mit Gewinn bauen zu können, für unrealistisch. „Abgesehen von Batterie und E-Antriebsstrang, baut Tesla klassische Autos“, sagt Schuh, „in den drei wichtigsten Fertigungsblöcken Rohbau, Presswerk und Lackierung kann Tesla nicht billiger produzieren als die etablierten Hersteller.“

Gene Munster, Staranalyst der US-Techbranche von Loup Ventures, ist deshalb überzeugt: „Bald werden mehr Kunden als bisher E-Autos in Erwägung ziehen, vor allem Flottenmanager.“ Viele der neuen Interessenten werden mit spitzem Bleistift rechnen. Die größte Gefahr droht Tesla dann durch die neue Konkurrenz für seinen Mittelklassewagen Model 3 – ausgerechnet jenes Auto, das der Dreh- und Angelpunkt in Musks Strategie ist: Die beiden Luxusmodelle S und X sollten ihm nur den Weg in den Massenmarkt ebnen. Im vergangenen Jahr und auch in diesem investiert Tesla jeweils etwa 4,2 Milliarden Dollar, um Entwicklung, Produktion und die Batteriezulieferung für das deutlich günstigere Model 3 zu stemmen.

Anders als die beiden Luxusmodelle S und X hat das Model 3 eine gewöhnliche Stahlkarosserie. Bei der Produktion musste Tesla dafür viel Lehrgeld zahlen, wie einige entlassene Arbeiter berichten. Rivalen wie GM, Ford, VW und Daimler werden hier von 2020 an viel Know-how in die Waagschale werfen. „Tesla hat einen Vorsprung in der Entwicklung von Batterie, Leistungselektronik und E-Antrieb, die anderen haben einen in der Massenproduktion“, sagt Analyst Munster, „noch ist das Rennen offen, doch je länger Tesla braucht, die Probleme zu beheben, desto schlechter sind die Chancen auf Marktanteile – speziell auf dem europäischen und chinesischen Markt.“ China aber ist der größte und wachstumsstärkste Fahrzeugmarkt der Welt. Wer dort von 2019 an Autos anbieten will, muss zehn Prozent E-Autos verkaufen, von 2020 an sogar zwölf Prozent. Indien, das bis 2020 Deutschland und Japan als drittgrößten Automarkt der Welt ablösen wird, geht den gleichen Weg.

Bald könnte ausgerechnet jener Konzern zu Teslas größtem Widersacher werden, der so lange wie kein anderer für den Erhalt des dreckigen Diesels gekämpft hat. VW wird in den kommenden Jahren mehr als 30 Milliarden Euro in die Entwicklung und Fertigung neuer E-Autos investieren. Schon Ende 2019 soll der VW ID vom Band rollen, das erste rein als E-Auto konzipierte Fahrzeug der Wolfsburger. „Der ID soll nicht mehr als ein mittelgut ausgestatteter Golf Diesel kosten“, sagt ein VW-Manager. Ein paar Monate später wird auch der kleine SUV ID Cross im Tesla-Segment wildern. Und die VW-Tochter Škoda will von 2020 an einen Model-3-Wettbewerber ins Rennen schicken: den Crossover Vision E, einen Mix aus SUV und Coupé.