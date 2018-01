Tesla baut die besten E-Autos – noch. Denn die etablierten Hersteller wachen auf. Mit ihren neuen Modellen gefährden sie die ehrgeizigen Pläne des Pioniers.

Jedes Mal, wenn Kerstin Schneider die Internetseite von Tesla aufruft, schöpft sie wieder ein wenig Hoffnung. Am 31. März 2016 hat die Ärztin im Münchner Tesla-Showroom einen Wagen reserviert. Seitdem schaut sie alle paar Tage auf der Website vorbei. Noch ein Klick – Schneiders Gesicht verrät die Enttäuschung. Seit Monaten steht da derselbe Text: „Lieferdatum Ihres Model 3: voraussichtlich Ende 2018.“ Die Medizinerin war eine der ersten von inzwischen 500.000 Menschen, die ein Model 3 reserviert haben. Eine halbe Million Kunden, die ein Elektroauto kaufen, ohne es je gesehen zu haben – dass so etwas möglich wäre, hatte niemand in der Autobranche geglaubt. Tesla-Chef Elon Musk traf einen Nerv: Ein großes, alltagstaugliches und dabei noch erschwingliches E-Auto – das kann man bis heute nirgendwo anders kaufen. Aber eben auch nicht so einfach bei Tesla.

Nun, knapp zwei Jahre nach der umjubelten Präsentation des Model 3 in Los Angeles, muss Musk liefern. 2018 wird für den Elektropionier das alles entscheidende Jahr. Lange hat er von der Arroganz der etablierten Autobauer profitiert: Musks Ingenieure konnten wertvolle Forschungs- und Entwicklungsarbeit leisten, während die Etablierten in Detroit, Tokio und Wolfsburg nicht an das E-Auto glauben wollten. Deshalb besitzt Tesla die beste Batterietechnik, eine Elektronik, die das Maximum aus den Akkus herausholt, und ein konkurrenzloses Schnellladenetz.

Tesla und seine Verfolger Tesla Model 3 Erhältlich in Europa etwa 2019

Reichweite ca. 350 Kilometer (realistisch bei alltagsüblicher Nutzung)

Preis ab ca. 40.000 Euro (noch nicht offiziell, WirtschaftsWoche-Schätzung)

Nissan Leaf 2 Erhältlich ab Januar 2018

Reichweite ca. 300 Kilometer (realistisch bei alltagsüblicher Nutzung)

Preis ab 34.950 Euro (ohne Umweltprämie)

Jaguar i-Pace Erhältlich ab März 2018

Reichweite ca. 420 Kilometer (realistisch bei alltagsüblicher Nutzung)

Preis ab ca. 75.000 Euro (noch nicht offiziell, WirtschaftsWoche-Schätzung)

Audi e-tron Erhältlich ab Herbst 2018

Reichweite ca. 420 Kilometer (realistisch bei alltagsüblicher Nutzung, noch nicht offiziell, WirtschaftsWoche-Schätzung)

Preis ab ca. 70.000 Euro (noch nicht offiziell, WirtschaftsWoche-Schätzung)

Daimler EQ-C Erhältlich ab Winter 2019/20

Reichweite ca. 400 Kilometer (realistisch bei alltagsüblicher Nutzung)

Preis ab ca. 50.000 Euro (noch nicht offiziell, WirtschaftsWoche-Schätzung)

Volkswagen ID Erhältlich ab Ende 2019

Reichweite ca. 380 Kilometer (realistisch bei alltagsüblicher Nutzung, noch nicht offiziell, WirtschaftsWoche-Schätzung)

Preis ab ca. 32.000 Euro (noch nicht offiziell, WirtschaftsWoche-Schätzung)

Doch beim Model 3, Teslas erster Massenfertigung, hakt es. Mal fällt bei der Batteriezellenproduktion in der Giga-Factory zu viel Ausschuss an, mal halten die Schweißpunkte nicht, die Roboter an den Stahlblechteilen der Karosse setzen. So verzögert sich die Auslieferung. Der Vorsprung schmilzt. Noch stehen zwar drei Milliarden Dollar liquide Mittel in Teslas Bilanz. Doch allein im jüngsten Quartal verschlang der Aufbau der Massenfertigung 24 Millionen Dollar – am Tag. Bedrohlicher aber für Musk ist, dass die Konkurrenz nun nachzieht. Aufgeschreckt von Teslas Erfolg, von verbindlichen E-Auto-Quoten in China und Dieselfahrverboten in Metropolen wie London und Paris, treiben die großen Hersteller weltweit ihre E-Auto-Entwicklung voran. In den nächsten zwei Jahren werden VW, Daimler, Ford, Hyundai, GM und ein gutes Dutzend kleinerer Autobauer Teslas Model 3 mit ihren Mittelklasse-E-Autos jagen.

