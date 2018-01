Den Anfang in einer Reihe von Angreifern macht bereits im Januar der japanische Anbieter Nissan . Dessen Leaf ist bereits eines der drei meistverkauften Elektroautos weltweit – trotz offenkundiger Nachteile wie der begrenzten Reichweite. Der neue Leaf 2 bekommt eine größere Batterie und ein gefälligeres Äußeres. Er wird knapp 300 Kilometer mit einer Akkuladung fahren; Teslas Model 3 schafft in der Basisversion auch nur 50 Kilometer mehr. Dafür ist der Leaf 2 mit einem Preis von rund 35.000 Euro etwas günstiger als der Tesla 3.

Auch der koreanische Hersteller Hyundai hat schon bewiesen, dass er alltagstaugliche E-Autos bauen kann. Seit Mitte vergangenen Jahres verkauft er den Ioniq. Mit 220 Kilometer Reichweite spielt der noch nicht ganz in Teslas Liga. Doch noch in diesem Jahr wird Hyundai zwei potenzielle Model-3-Konkurrenten nachschieben: den Kona EV mit 320 Kilometer Reichweite und den Niro von der Hyundai-Tochter Kia.

Und sogar die notorischen PS-Fetischisten Audi und Jaguar bauen von diesem Jahr an Elektroautos. Audi entwickelt mit Porsche eine Plattform, auf der zwei elektrische Audi- und eine Porsche-Baureihe geplant sind, die ihre Akkus fast doppelt so schnell wie Tesla laden sollen. Jaguar hat nach eigenen Angaben die Entwicklung seines i-Pace schon abgeschlossen und will im März mit dem Verkauf beginnen. Der Branchendienst IHS Markit erwartet im ersten Jahr 10.000 i-Pace und 2019 dann doppelt so viele.