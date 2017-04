Technikaffine Nutzer können das Creators-Update bereits seit einiger Zeit bekommen – zum Beispiel, indem sie manuell eine ISO-Datei installieren . Morgen beginnt Microsoft mit der automatischen Auslieferung, das Betriebssystem lädt automatisch die drei Gigabyte große Installationsdatei herunter. Allerdings vergeht womöglich einige Zeit, bis der Hinweis erscheint. Denn wie schon in der Vergangenheit wird das Programmpaket Schritt für Schritt verteilt.

Ganz auslassen können Nutzer das Update allerdings nicht. Windows 10 sei keine Software , sondern ein Service – mit diesem Argument erklärt Microsoft , warum die Programmpakete verpflichtend sind. Das gilt auch künftig, zumindest ist es aber nun möglich, die Installation zu verschieben und beispielsweise einen Wunschtermin einzugeben. So lässt sich zumindest verhindern, dass sich das System ausgerechnet dann neu startet, während man an einem wichtigen Projekt arbeitet.

Zu diesen Änderungen kommen viele Kleinigkeiten, von einem Nachtmodus mit weniger aggressivem Licht bis zur Einführung von Ordnern fürs Startmenü. Alles in allem lässt sich sagen: Windows wird erwachsen. Das neue Windows-10-Update ist zwar bei weitem nicht so einschneidend wie sein Vorgänger, aber es feilt und schmirgelt an allen Ecken und Kanten ein wenig herum. Nötige Feinarbeit eben.