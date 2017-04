Paint auf Speed, Spiele für alle



Der Name Creators-Update rührt daher, dass Windows 10 einige neue Funktionen für Kreative aufweist. Zum einen erweitert Microsoft das Zeichenprogramm Paint um einige Funktionen. So gibt es neue Malwerkzeuge, mit denen man virtuelle Farbe auch im Stile eines Kalligrafiestiftes oder einer Sprühdose aufbringen kann. Neu sind außerdem 3D-Funktionen – Möchtegernkünstler können ihre Werke mit räumlichen Figuren von Menschen, Hunden oder Mäusen oder geometrischen Formen aufpeppen. Oder eine Skizze in die dritte Dimension erweitern.

Als Zukunftsinvestition muss die weitere Integration von 3D-Technologie in Windows 10 betrachtet werden: Im Moment ist das nur für Softwareentwickler interessant. Doch Microsoft verspricht, schon bald mit Partnern Hardware für die sogenannte gemischte Realität auf den Markt zu bringen, die deutlich preiswerter ist als die Hololens-Brille des Konzerns. Die Geräte von Acer, Asus, Dell, HP oder Lenovo blenden digitale Informationen ins Bild der Umgebung ein. Ein Twitch für Windows Die Popularität einer Neuerung wird sich Menschen jenseits der 30 kaum erschließen: Windows-Nutzer können jetzt mit dem Dienst Beam Spiele ins Internet übertragen. Wer am geschäftlichen Sinn der Funktion zweifelt, sollte an Twitch denken: Amazon übernahm den Spiele-Internet-Sender 2014 für eine Milliarde Dollar und bietet ihn mittlerweile als Teil des kostenpflichtigen Videodienstes Prime Video an.

Wie Windows wurde, was es ist Windows 1.0 Der Urahn des inzwischen meistgenutzten PC-Betriebssystems kam im November 1985 auf den Markt. Damals war Microsoft noch ein Außenseiter, während der Platzhirsch IBM und der Aufsteiger Apple den Kampf um den PC-Markt auszufechten schienen. Anfangs arbeitete sich Windows nur mühsam ins Geschäft – denn Microsoft verzichtete zunächst angesichts eines jahrelangen Patentstreits mit Apple auf grafische Bedienungselemente.

Windows 3.1 Mit dieser Version lernte Windows 1992, Videos abzuspielen, bekam die ersten integrierten Spiele und neue Schriften. Die Grundansicht mit den überlappenden Fenstern und einem Desktop für Programm-Symbole blieb – mit einigen Design-Änderungen – lange erhalten.

Windows NT Parallel zu den Consumer-Versionen von Windows entwickelte Microsoft nach dem Scheitern des OS/2-Projektes mit IBM eine Windows-Version mit einem neuen Programm-Kern („Windows New Technology“). NT wurde mit Windows 2000 fortgeführt und ging später in Windows XP auf.

Windows 95 Die radikale Erneuerung von 1995 brachte in Grundzügen das Windows, das heute praktisch jeder kennt. Unter anderem wurde der „Start“-Knopf mit dem Balken am unteren Bildschirmrand eingeführt. Nachdem nachträglich der Web-Browser Internet Explorer zum Windows-Grundpaket hinzugefügt wurde, setzte sich Microsoft zum Ärger der Wettbewerbshüter in diesem Bereich gegen den Pionier Netscape durch. Auf die Version folgten die kleineren Aktualisierungen Windows 98 und ME.

Windows XP 2001 brachte Microsoft die bisher langlebigste Version seines Betriebssystems auf den Markt. Mit Windows XP wurden viele visuelle Effekte hinzugefügt, ebenso wie wichtige Funktionen wie etwa schneller Benutzerwechsel, eine integrierte Firewall für mehr Sicherheit und verbesserter Medienwiedergabe.

Windows 7 Das Betriebssystem Windows Vista sollte XP verdrängen, wurde von den Nutzern aber weitgehend ignoriert. Die 2007 veröffentlichte Version bot zwar neue Bildschirmansichten, aber eine für viele Nutzer verwirrende Rechteverwaltung für Benutzerkonten. Erst mit der Vorstellung von Windows 7 im Oktober 2009 konnte Microsoft die Anwender wieder überzeugen.

Windows 8 Mit Windows 8 rüstet sich Microsoft für den Wandel der Computer-Welt: Die neue Kacheloberfläche ist für Touchscreens ausgelegt und eignet sich damit auch für Tablet-Computer – äußerlich ähnelt das System damit dem Smartphone-Betriebssystem Windows Phone. Microsoft stellte Windows 8 im Oktober 2012 vor. Gerade an der neuen Bedienung wurde jedoch schnell viel Kritik laut.

Windows 8.1 Ein Update für Windows 8 kam im Oktober 2013 auf den Markt. Das kostenlose Windows 8.1 soll die größten Kritikpunkte an dem Vorgänger ausräumen. So können Nutzer direkt auf den Desktop starten und so die Kacheloberfläche umgehen. Zudem kehrt der Startknopf zurück, wenn auch nicht das klassische Startmenü.

Windows 10 Mit Windows 10 bietet Microsoft eine einheitliche technische Plattform für PCs, Tablets und Smartphones an. Das von Nutzern ersehnte Start-Menü kehrt auf den Desktop zurück. Am 29. Juli 2015 stellte der Softwaregigant das jüngste Betriebssystem vor. Ein Jahr lang war das Upgrade auf Windows 10 für Computer mit Windows 7 und 8.1 kostenlos. Was das neue System bringt und für welche Nutzer es sinnvoll ist, lesen Sie hier.

Computerspiele passen ins Konzept des aktuellen Windows-Updates: Junge Käufe wieder für die PC-Plattform zu begeistern, die bislang als „Produktivitätsmaschine“ angepriesen wurde. Der Spaß- und Kreativitätsfaktor soll junge Mac- oder Macbook-Käufer anlocken. Am besten lässt sich das mit der Vorstellung des „Surface Studio“ im vergangenen Oktober illustrieren: Der spektakuläre Tischrechner mit Berührungsschirm und fast vollständig neigbarem Bildschirm zielt auf Künstler und Grafiker. Besserer Schutz gegen Phishing Microsoft lässt keine Gelegenheit aus, um für den Browser Edge zu werben – etwa mit Benachrichtigungen in Windows 10. Mit dem Update kommen einige neue Funktionen, die die Lücke zur Konkurrenz schließen sollen. So können Nutzer Gruppen von Tabs zusammenfassen und später in einem Rutsch wieder aufrufen, etwa bei der Recherche zu einem Thema. Außerdem tut der Konzern einiges für die Sicherheit. „Wir entdecken jetzt mehr Schadsoftware als Googles Chrome“, stellt Microsoft-Manager Matt Marlow im Gespräch mit dem Handelsblatt provokativ in den Raum. Infizierte Webseiten sind unverändert ein massives Sicherheitsproblem und öffnen einen Rechner für Schadsoftware wie Verschlüsselungs- oder Spionageprogramme. Da habe sich „unter der Haube“ viel getan. So werden Flash-Inhalte nicht mehr automatisch abgespielt.

