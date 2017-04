Nach dem Update ist vor dem Update: Microsoft will Windows 10 mit regelmäßigen Aktualisierungen auf dem Stand der Technik halten. Ab dem morgigen Dienstag verteilt der Softwarekonzern bereits das dritte Paket mit neuen Funktionen an die rund 400 Millionen Nutzer – dabei ist das Betriebssystem erst seit Sommer 2015 verfügbar.

Der Hersteller rückt in der Kommunikation die neuen Möglichkeiten in Sachen Augmented Reality und 3D-Design in den Mittelpunkt und spricht daher vom „Creators-Update“. Doch für die meisten Nutzer sind statt der Neuerungen für Kreative vermutlich zwei andere Dinge wichtiger: Das Unternehmen überarbeitet die vielfach kritisierten Datenschutzeinstellungen und erleichtert den Schutz gegen Hackerangriffe. Was Nutzer jetzt wissen müssen.