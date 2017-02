Tim Höttges ist so etwas wie der Fraktionsvorsitzende der Optimisten unter den großen Telekommunikations-Konzernen. Wenn der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom über die neue, fünfte Mobilfunkgeneration (5G) spricht, hört sich das immer positiv an.

Nicht nur die Telekom, die gesamte Mobilfunk-Branche verspricht sich wahre Wunderdinge von 5G. Bereits im nächsten Jahr soll die Standardisierung so weit fortgeschritten sein, dass die ersten Testläufe starten können. Dann soll die neue Technik alles übertreffen, was es bisher im Mobilfunk gegeben hat.

Die Phantasten in den Forschungslabors träumen auch noch von so einem geringen Energieverbrauch, dass Batterien oder Akkus zehn Jahre lang halten. Und diese 5G-Netze sollen auch noch so sicher sein, dass sie keine Angriffsflächen für Hacker und Cyberkriminelle bieten.

Diese Visionen einer schönen, heilen Mobilfunkwelt ohne die heutigen Funklöcher, schlechten Verbindungen und Sicherheitslücken lebt auch in diesem Jahr in Barcelona wieder auf. Doch anders als in den Vorjahren dämpfen bereits am Eröffnungstag prominente Skeptiker die Euphorie. Sie fragen, ob der Traum vom Gigabit-Zeitalter in einer „hyperconnected world“ (Ericsson) wirklich so einfach bis zum geplanten Start im Jahr 2020 zu realisieren ist.