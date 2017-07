Der Angriff bringt die Fabrik fast zum Stillstand. Und schlimmer noch: Nachdem eine Hackerbande einen vergessenen Server gekapert hat, schleust sie über diese Sicherheitslücke auch ein heimtückisches Spionageprogramm in die Produktionsanlage. Die Angreifer saugen sensible Daten des deutschen Autozulieferers ab und bieten sie im Darknet zum Verkauf. Ein paar Wochen ist der dramatische Fall her. Aufgeregt hat sich darüber kaum einer.

Anders als über die Cyberangriffe Petya oder WannaCry, bei denen Hacker kürzlich Computer quer über den Globus lahmlegten und Lösegeld für die Wiederherstellung der Daten forderten. So gerät aus dem Blick, wo die wirklichen Gefahren lauern. Während Cyberabwehrteams nach einem Streu-Angriff von Erpresserbanden den Unternehmensalltag meist binnen weniger Tage wieder herstellen können, müssen sie bei gezielten Spähattacken oft genug kapitulieren. Zu ausgeklügelt sind diese Angriffe. Hinzu kommt, dass es bei den Sabotage- und Spionageangriffen nicht nur um ein paar Hundert Euro Lösegeld geht. Sondern um die Existenz der Unternehmen. Auf 50 Milliarden Euro jährlich wird der so allein in Deutschland entstehende Schaden geschätzt.