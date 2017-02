Es gibt wahrlich bessere Voraussetzungen für die Vorstellung eines neuen Smartphones als die jüngst veröffentlichten Zahlen zu den Marktanteilen der wichtigsten Mobiltelefonhersteller. Die nämlich waren für den einstigen Branchenführer verheerend. Erstmals seit Jahren war Blackberry da unter die Messbarkeitsgrenze von einem Prozent gefallen.

Grund genug eigentlich, um das ehemalige Kerngeschäft einzustellen und sich ganz auf das prosperierende Business mit Sicherheitssoftware und Managementanwendungen für Unternehmen zu konzentrieren. Genau das hat Blackberry-CEO John Chen gemacht - aber nur ein bisschen.

Denn am Samstagabend, kurz vor dem Start des Mobile World Congress, lädt Blackberry ein: zur Vorstellung eines neuen Smartphones. Kurz nach 19 Uhr präsentiert ein gut gelaunter Nicolas Zibell in einem Tennishallengroßen Zelt am Rande des Freizeitparks Poble Espanol oberhalb von Barcelona das neue Smartphone KEYone. "Das ist nicht nur ein Spitzengerät für Geschäftsleute mit allen Sicherheitsfunktionen, für die Blackberry bekannt ist, sondern auch ein erstklassig ausgestattetes Smartphone für anspruchsvolle Konsumenten mit - beispielsweise - einem der besten Fotochips von Sony", trommelt der Smartphone-Manager für sein neues Top-Modell. Ab April soll es weltweit für 599 Euro beziehungsweise 549 Dollar in den Handel kommen.