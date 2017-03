Euphorie und Depression liegen am Eröffnungsabend der CeBIT ganz dicht beieinander. Rund 500 Meter, genauer die Länge von zwei Messehallen, trennen die Trostlosigkeit der Halle 13 auf dem hannoverschen Messegelände unterm Hermesturm vom Glamour in der Halle 9.

Gähnend leer präsentiert sich die riesige Halle direkt am Eingang West, über den ab Montag die Besucher vom Messebahnhof auf die CeBIT strömen. Wo in der Vergangenheit Netzwerk- und Sicherheitstechnikspezialisten das technologische Entree für Europas wichtigste IT-Schau boten, herrscht in diesem Jahr beklemmende Stille. Der rote Teppich, den die Messeorganisatoren mitten hindurch verlegt haben, lässt den riesigen Bau aus der Zeit gefallen scheinen. Die Zukunft der digitalisierten Wirtschaft, sie ist weiter gezogen. In diesem Jahr beginnt sie erst in Halle 12.