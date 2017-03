Das Summen klingt im Nieselregen etwas gedämpft. Doch den Flug stört das nicht: Die Drohne zieht in einem Halbkreis in einem ersten Testlauf am gestrigen Sonntag um den Turm und kehrt sicher zum Startpunkt zurück, wo sie genau vor den Füßen des Piloten auf dem Boden aufsetzt. Dieses Gerät ist dafür gebaut, eine Ölplattform auf hoher See zu inspizieren – mieses Märzwetter macht da nichts.

Es ist eine Premiere, die sich auf dem Messegelände in Hannover abspielt: An diesem Montag steigen zum Auftakt der Cebit erstmals in großem Stil Drohnen in den Himmel. Auf einer Wiese vor Halle zwei will der Chipriese Intel beweisen, dass die unbemannten Fluggeräte mehr sind als Spielzeuge. Nebenan in Halle 17 lassen etliche andere Firmen ihre Flieger abheben. „Drohnen sind heute schon vielerorts im Einsatz“, sagte Intels Deutschlandchef Christian Lamprechter dem Handelsblatt. „Es weiß nur kaum jemand.“