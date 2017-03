Es war mehr ein Halbsatz als eine Ankündigung, die Bundeskanzlerin Angela Merkel am Sonntagabend in ihre Rede zur Eröffnung der Computermesse Cebit eingeflochten hat. Sie sei keine Freundin einer Zusammenlegung der Computerschau mit der Hannover Messe Industrie. „Deutschland braucht die Cebit als Anker und Ideengeber der Digitalisierung“, warb Merkel für Europas noch immer wichtigste IT-Messe und fügte hinzu: „Ich würde mir wünschen, dass sich die Cebit noch stärker neuen Formaten und Zielgruppen öffnet.“

Die Anleihen die Frese, der das Konzept seit Mitte vergangenen Jahres in verschiedenen Etappen mit Industrievertretern entwickelt hatte, mit seinen Plänen nimmt, sind offensichtlich. „Wir bringen Austin in den Sommer“, sagt eine Industrievertreterin, die in den Prozess involviert war, und meint das Tech-Festival SXSW in Austin/Texas, das sich in den vergangenen Jahren zum wichtigsten Impulsgeber und Szeneevent für die Digitalbranche entwickelt hat. Das Kürzel steht dabei für den Ursprungsnamen der US-Veranstaltung: South by Southwest.

Geht es nach den Vorstellung der Hannoverschen Messemacher, soll die Cebit also, um eine geographische Parallele zu ziehen, so etwas werden wie die North by Northeast der europäischen IT-Szene – und vielleicht auch etwas mehr. Das traditionelle Messegeschäft soll (wie auch immer in das Event eingebettet) unter dem inzwischen wiederholt genutzten Claim d!conomy weiterleben. Daneben treten – rund um den zentralen d!campus – weitere Formate: das New-Tech-Festival d!tec, und das Konferenzformat d!talk.

Zugleich vollzieht die Messe einen erneuten Schwenk bei den Zielgruppen. Nachdem Frese in den vergangenen Jahren stets das hohe Lied der Business-Messe gesungen und die professionellen Besuche als alleinrelevante Kenngröße für den Erfolg der Messe gepriesen hatte, soll in Zukunft erneut alles ganz anders werden. 2018 werde es nicht nur am vierten Tag ein „großes Event-Highlight“ geben, sondern zum Abschluss der Schau wieder „einen Besuchertag, an dem Teile der neuen Cebit und des d!campus für den allgemeinen Besucherverkehr geöffnet werden.“