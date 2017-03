Was der Messechef vorhat, klingt wie die Quadratur des Kreises: Die Cebit soll cooler werden, lounge-iger und relevanter. „Wir wollen die Generation Y gewinnen“, sagte Frese bei der Vorstellung der Zukunftspläne für Europas wichtigste IT-Messe. Zugleich will er mehr politische Relevanz erzeugen. Und natürlich soll die Messe bleiben was sie ist: „Eine Lead-Maschine, die den Unternehmen beste Geschäfte beschert.“

Lässiger, relevanter, umsatzträchtiger – alles zugleich soll gelingen, wenn die #CeBIT18 in den Sommer rutscht und die inzwischen zur Business-Veranstaltung geschrumpfte Trendschau zum Event mutiert. „Austin im Sommer“ umreißt das eine, die den Umbau in den vergangenen Monaten mitgeplant hat. Das hängt die Latte in eine kaum erreichbare Höhe. Denn „Austin“, das steht für das kultiviert US-Techfestival South By Southwest – SXSW. Und dem will die Cebit nacheifern – irgendwie, sozusagen als eine Art North by Northeast in Hannover.