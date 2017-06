Sie haben die Software selbstständig Kriterien entwickeln lassen, die als Indikatoren taugen, um besonders lebens- und besuchenswerte Orte rund um den Globus zu identifizieren. Erstaunliches Ergebnis der rechnergestützten Suche nach dem digitalen Paradies: An der Spitze steht keiner der üblichen Verdächtigen. Weder die österreichische Hauptstadt Wien – erst im März wieder von einer Unternehmensberatung zur lebenswertesten Stadt weltweit gekürt – noch Vancouver oder Melbourne, Helsinki, Genf oder München, die sonst regelmäßig auf den Bestenlisten der Rankings landen.

Im Fall der Suche nach dem digitalen Paradies, beziehungsweise dem Ort, den die Maschine als für uns Menschen optimal geeignet identifiziert, flossen in den Datenpool unter anderem Informationen zu Wetter, Arbeitsmarkt, Gesundheitsversorgung, Umweltbelastung, Nahverkehrsangebot, Grünflächen aber auch die Preise für Lebensmittel, die Länge der Fußgängerwege, die Zahl der Bäume oder die Breite der Bürgersteige mit ein. Daneben fütterte Becks Truppe die Software mit Kommentaren aus sozialen Netzwerken, Online-Reiseportalen und bereits veröffentlichten Rankings – und ließ die künstliche Intelligenz auf die Datenflut los.

Dazu gehört zum Beispiel der kostenlose Nahverkehr, die Größe der der Grünflächen pro Bewohner (so groß wie fünf Tennisplätze) oder auch die Tatsache, dass dort die meisten Self-Made-Millionäre pro Einwohner leben.

Folgt man der Analyse der SAS-Software, ist der „best place to be“, der Stadtteil West Perth der australischen Westküstenmetropole Perth. Basierend auf mithilfe maschinellen Lernens identifizierten Kategorien wie Kultur, Shopping, Sicherheit oder Infrastruktur, bietet West Perth den optimalen Mix an lebenswerten Eigenschaften.

Am Ende identifizierte die Software insgesamt 69 Kriterien für die Attraktivität und legte sie als Bewertungskriterien an die zu testenden Städte an. „Entscheidend für uns war die absolute Unvoreingenommenheit beim Projekt“, sagt SAS-Spezialist Becks. „Und die Idee, dass die Software ohne beeinflussende Vorgaben von uns Menschen oftmals ganz neue Bewertungskriterien entdeckt, die vorher vielleicht niemand erkannt oder für wichtig genug erachtet hätte.“