Auf dem Mobile World Congress im vergangenen Jahr war es eine der Überraschungen der Deutschen Telekom. Mit dem Joint-Venture Ngena wollte T-Systems-Chef Reinhard Clemens das erste internet-basierte Weltnetz für Unternehmenskunden bauen. Jetzt, ein Jahr später, zieht die IT-Sparte der Deutschen Telekom eine erste Zwischenbilanz. Offiziell feiert die Deutsche Telekom das "Weltnetz für die Industrie 4.0", das "Industrieanlagen über alle Kontinente hinweg steuert". Doch eigentlich fällt die Bilanz nach einem Jahr Aufbauarbeit gar nicht so überragend aus. Ngena kommt langsamer in Schwung als es sich die Initiatoren in der Bonner Telekom-Zentrale vorgestellt haben.

Gerade mal ein halbes Dutzend neue ngena-Mitglieder kann die Deutschen Telekom in diesem Jahr auf dem Mobile World Congress präsentieren. Angeschlossen haben sich der Telekom-Initiative in den vergangenen Monaten die Netzbetreiber Altice (mit SFR in Frankreich und Portugal Telecom), der Satellitenbetreiber Inmarsat, sowie die Netzbetreiber Neutrona in Lateinamerika, PCCW Global in Hongkong und Telstra in Australien.