Kolumne von Werner Vogels

Kleinere Unternehmen haben große Chancen in der digitalen Ära – vorausgesetzt sie gehen sie mit der richtigen Einstellung an. Gewinnen kann aber nur, wer das eigene Geschäft durch die Augen des Kunden betrachtet und versteht, dass hohes Innovationstempo der Schlüssel zu nachhaltigem Wachstum ist. Wer so denkt, kann es mit den größten Unternehmen aufnehmen, die oft zu langsam sind, um sich an die schnelllebige digitale Realität anzupassen.

Die digitale Ära hat längst begonnen. Unternehmen, die das noch nicht erkannt haben, werden zurückfallen. Wir haben gesehen, dass Startups oder Nischenanbieter in vielen Branchen eine Revolution losgetreten haben. So manch früherer Platzhirsch kämpft, wenn die Schockstarre zu lange dauert, am Ende gar ums nackte Überleben. Man braucht sich nur die Unterhaltungs- und die Musikindustrie anzusehen, wo Streaming Services den Produzenten physischer Produkte den Rang abgelaufen haben. Je klarer sich kleine und mittelgroße Player darüber sind, warum und wie sie auch heute die Weltmärkte erobern können, umso besser sind sie positioniert, um sich für diese Herausforderung zu wappnen.

Zum Autor Werner Vogels Dr. Werner Vogels, 58, ist CTO bei Amazon.com, wo er seit 2004 beschäftigt ist und kundenorientierte Technologievisionen vorantreibt. Auch zuvor bekleidete er bereits zahlreiche Führungspositionen im Technologiebereich. Vogels, der an der Freien Universität in Amsterdam promovierte, hat außerdem zahlreiche Artikel über verteilte Systemtechnologien im Enterprise Computing verfasst.

´

Anzeige

Die Digitalisierung ermöglicht es auch den Kleinsten, groß zu denken, weil sie ihnen Technologien in die Hände legt, die früher zu teuer und schwer zu bekommen waren. Der Einsatz moderner Technologien alleine differenziert jedoch noch nicht. Man muss sie mit der Leidenschaft kombinieren, die Interessen seiner Kunden konsequent in den Fokus zu rücken. Erst dann können diese Technologien agile Unternehmen im globalen Wettbewerb entscheidend nach vorne bringen. Mittelständler haben hervorragende Chancen, wenn sie ihre bestehenden Geschäftsmodelle stärker digitalisieren. Gerade in fertigungsintensiven Bereichen wird immer mehr Software eingeführt, welche die Hardware ergänzt und durch die Fixkosten wegfallen. Das jeweilige Geschäft lässt sich so schnell global skalieren. Unternehmen, die sich darauf einlassen, können bedeutende Player in Märkten werden, die früher den ganz Großen vorbehalten waren. Digitalisierung beginnt mit der richtigen Einstellung – nämlich einer, die darauf abzielt, innovative digitale Erlebnisse zu schaffen. Im Interesse des Kunden kontinuierlich zu experimentieren war das Grundprinzip bei Amazon von Anfang an – sowohl im E-Commerce, als auch bei Amazon Web Services. Wir haben herausgefunden, dass wir eine hohe Schlagzahl an Innovationen realisieren können, wenn wir das tun. Seit 2006 hat Amazon Web Services weit mehr als 2500 neue Services und Features auf den Markt gebracht, circa 90 Prozent davon resultierten aus Wünschen unserer Kunden.

Digitalisierung : Deutschlands Verwaltung hinkt hinterher Staat und Politik müssen sich bei der Digitalisierung mehr anstrengen, damit die Wirtschaft nicht im Wettstreit mit den USA unterliegt.