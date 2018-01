Mit ein paar Bildschirmberührungen zaubert Katkam ein 3D-Modell der Arena an die Stelle, rotiert das Bild herum, zoomt in das Gebäude hinein – bis die virtuelle Spielfläche mit dem Kamerabild des echten Rasens deckungsgleich ist. „Nun kann man sich etwa die Mannschaftsaufstellung mit den einzelnen Spielern anzeigen lassen“, sagt Katkam. „Später soll die App auch noch die Coaching-Perspektive für den Trainer zeigen – sie richtet sich also nicht für Fans.“

Samstagabend in einer Lounge im obersten Stockwerk der Allianz Arena präsentiert Abhinav Katkam die ersten Erfolge seines Teams: Auf seinem iPhone 7 Plus läuft der Prototyp einer selbstgebauten App, das Display zeigt das Umgebungsbild – etwa die Rasenfläche unten im Stadion des FC Bayern, wenn man die Smartphone-Kamera darauf ausrichtet.

Katkam ist einer der Teilnehmer an den HackDays – dem ersten Hackathon, den der deutsche Fußball-Rekordmeister FB Bayern München am vergangenen Wochenende in dem vereinseigenen Stadion veranstaltet hat. Insgesamt sind bei der Veranstaltung 220 junge Frauen und Männer aus mehr als 40 Nationen dabei. Die internationalen Hacker treten in Teams von drei bis fünf Personen in sieben verschiedenen Unterthemen wie etwa Datenanalyse, globale Fanvernetzung oder innovative neue Fußball-Dienste gegeneinander an.

Die Teams sollen ihrer jeweiligen Kategorie an technischen oder Design-Problemstellungen arbeiten und gemeinsam Software-Apps entwickeln, Prototypen bauen und neue Ideen sowie Lösungsansätze entwickeln. Der 26-jährige Inder Katkam etwa, der in London gerade an seinem Master in Sports Perfomance feilt, tritt mit seinem Team namens „Kick-AR“ aus zwei Software-Entwicklern und drei Designern in der Telekom Challenge an, dem von Bayern-Partner Deutsche Telekom unterstützten Themenbereich rund um virtuelle Realität und Augmented Reality (AR).

Entsprechend wuselig geht es in allen sieben Lounges mit den verschiedenen Hacker-Unterkategorien zu: Die Teams sitzen rund um einen Tisch, an den benachbarten Stellwänden hängen Zettel mit ersten Ideen für Apps mit Skizzen, wie diese zu programmiert und die Fußball-Fans dabei eingebunden werden können. „Die Digitalisierung wird auch für einen Fußballverein immer wichtiger“ sagt FCB-Mediendirektor Stefan Mennerich, „dafür waren die HackDays ein idealer Katalysator.“