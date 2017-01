Die Politik muss die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen modifizieren, so dass über Forschungsförderung digitaler Technologien hinaus auch Start-up-Unternehmen diese Produkte und Dienstleistungen umsetzen können. Da die Geschäftsmodelle der digitalen Transformation unabhängig von Ländergrenzen aufgebaut sind, müssen in Deutschland wie auch von der Europäischen Union im europäischen Binnenmarkt einheitliche Regelungen geschaffen werden.

Diese Rechtssicherheit hilft nicht nur Großkonzernen sondern auch dem Mittelstand. Prominentes Beispiel ist die im Mai 2016 geschlossene EU-Datenschutz-Grundverordnung, welche der deutsche Gesetzgeber im Mai 2018 in nationale Gesetzgebung umsetzen muss. Das darin verankerte Marktort-Prinzip, wonach sich die Unternehmen hinsichtlich des Datenschutzes nun an die Regeln des Vertriebsstandortes richten müssen, ist in der Durchsetzbarkeit nur als europäische Marktmacht möglich gewesen.

Die gesamte Gesellschaft befindet sich sowohl im privaten Bereich wie im beruflichen Umfeld im Prozess der Digitalisierung. In jüngster Vergangenheit ist viel über diese Entwicklung gesagt und geschrieben worden - manches konkret manches abstrakt. Was macht den Kern der Digitalisierung aus? Die Amerikaner haben mit ihren Geschäftsmodellen auf digitalen Plattformmärkten und Smart Services mit rasantem Wachstum und teilweise ohne große Anfangsinvestitionen global durchschlagenden Erfolg gehabt. Fakt ist, dass dieser Prozess der Digitalisierung weder aufzuhalten noch rückgängig zu machen ist - das heißt, der Rest der Welt wartet weder auf Deutschland noch auf Europa, aber wir haben die Chance – wenn nicht sogar die Verantwortung - die digitale Zukunft mitzugestalten.