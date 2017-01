Hier ist das berühmte „brand building“ gefragt. Wie kann man eine Marke aufbauen und sie am Leben erhalten? Wie kann man sie weiterführen? Dazu brauchen wir Motivation, ein Alleinstellungsmerkmal, ein gutes Team und ein breites Netzwerk.

Die Konkurrenz zu Ihrer Digitalkonferenz ist inzwischen gewaltig. Der Web Summit hat sich zum größten Event aufgeschwungen mit vielen internationalen Ablegern. Wie kann man in dem ganzen Konferenz-Lärm überhaupt noch auf sich aufmerksam machen?

Haben Sie das denn?

Ja. Mein Team ist wunderbar. Wir sind alle unglaublich motiviert, die Digitalisierung voranzutreiben. Es gibt nichts Schöneres als das, was wir machen. Ich mache diese Konferenz seit vielen Jahren und habe durch meine Neugier so viele Menschen kennengelernt. Die Leute kommen jedes Jahr wieder. Außerdem schaue ich mich in allen Bereichen um: ich bin auf Wissenschaftskongressen, ich gehe zu Pop-Konzerten.

Und wie ist das mit der Alleinstellung?

Ich bin gar nicht so sehr für ein Konkurrenzdenken bei unseren Digitalkonferenzen. Es freut mich doch, wenn es ein breites Angebot gibt. Wir profitieren alle voneinander.