Mal für wenige Stunden oder gar einen ganzen Tag das Smartphone oder Tablet aus der Hand legen - den Deutschen fällt das leichter als Techniknutzern in China, Brasilien und Argentinien. Das geht aus einer Studie der Marktforschungsfirma GfK in 17 Ländern hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. So hätten 35 Prozent der Befragten hierzulande kein Problem, eine Weile auf mobile Geräte, Computer, Fernsehen und andere Technik zu verzichten. 19 Prozent gaben hingegen an, damit Mühe zu haben.

Die Technik-Abstinenz fällt etwa Chinesen dagegen deutlich schwerer: 43 Prozent der Befragten in der Volksrepublik legen nur ungern eine Gerätepause ein - im Ländervergleich der höchste Wert. Ähnlich stark ist der Hang zur Technik offenbar in Lateinamerika ausgeprägt. Bei Brasilianern waren es 42 Prozent, bei Argentiniern und Mexikanern jeweils 40 Prozent. Im Länderdurchschnitt fällt rund einem Drittel der Befragten der Verzicht auf Technik schwer.