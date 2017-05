Herr Schicha, wem gehören unsere Erinnerungen in Zeiten von Facebook , Google und Co? Erstmal gehören die Erinnerungen natürlich jedem selbst und jeder sollte darüber selbst verfügen. Nun wissen wir alle, dass unsere Daten von diesen Unternehmen auch kommerziell genutzt werden und letztendlich geben wir ja auch dazu durch die Nutzung dieser Dienste unser Einverständnis. Im Prinzip ist das eine Art Handel: Wir bekommen die Möglichkeit uns sehr bequem mit anderen auszutauschen und zu präsentieren, dafür geben wir dann Informationen preis.

Was passiert mit unseren digitalen Erinnerungen in Form von Fotos, Video und Posts nach unserem Tod. Das Berliner Kammergericht entschied, dass Eltern keinen Zugriff auf das Facebook -Konto ihrer Kinder bekommen. Medienethiker Schicha glaubt hingegen, dass auch digitaler Nachlass vererbt werden können sollte.

Aber dieser Handel gilt doch über den Tod hinaus. Verstorbene haben aber auch in anderen Bereichen über den Tod hinaus Rechte, die dann auch auf die Angehörigen übergehen. Die Würde des Menschen erlischt nicht mit dem Tod. Wenn jemand Tote beleidigt oder Gräber schändet, ist das auch ein Straftatbestand. Deshalb ist die moralisch interessante Frage, was mit den Daten passiert.

In dem Berliner Fall argumentiert Facebook mit dem Briefgeheimnis. Wenn die Eltern die Chatverläufe ihre Tochter lesen dürfen, würde das die Rechte der Facebook-Freunde verletzten. Wie stehen Sie dazu? Das ist ein triftiges Argument. Denn natürlich haben auch die anderen Chatteilnehmer Persönlichkeitsrechte. Es müsste jedoch möglich sein, sich von den Betroffenen das Einverständnis dafür zu holen. Wenn die sich dann weigern, halte ich das aber für einen guten Grund, die Chatverläufe nicht an die Eltern weiterzugeben.

Haben Sie eine Übersicht über alle Konten, bei denen Sie eingeloggt sind, sollten Sie diese Ihren Erben nach Ihrem Tod zu Verfügung stellen. Verwahren Sie sie dafür an einem sicheren Ort – zum Beispiel zusammen mit ihrem Testament beim Notar. Beachten Sie aber, dass zusätzliche Kosten anfallen können, wenn Sie Änderungen an der Liste vornehmen wollen.

Bei Briefen oder Tagebüchern gibt es grundsätzlich ein ähnliches Problem. Gestehen wir mit diesem Vorgehen der digitalen Welt nicht mehr Rechte zu als der analogen?

Über ihr Testament haben sie ja auch bei ihrem analogen Nachlass die Möglichkeit, zu entscheiden, wer was lesen darf. Sie könnten zum Beispiel verfügen, dass ihr Tagebuch nicht an ihre Eltern sondern an ihre beste Freundin geht. Außerdem könnten Sie einen Anwalt oder Notar damit beauftragen, es zu vernichten oder erst später zu veröffentlichen. Diese Regeln, die der verstorbene festsetzt, kann man auch in den digitalen Bereich übertragen. Auch wenn sich Form und Umfang unterscheiden, sehe ich keinen Grund, warum wir das verschieden handhaben sollten.