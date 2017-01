Es fängt bei Apple an. Noch nie hat ein Unternehmen mit einem einzigen Produkt einen so gewaltigen Wiederaufstieg hinbekommen. Apple ist zum wertvollsten börsennotierten Konzern aufgestiegen und fährt 90 Prozent der Profite im Smartphone-Geschäft ein – bei einem Marktanteil von 12,5 Prozent. Über 200 Milliarden Dollar hat Apple sich so angespart: Jobs-Nachfolger Tim Cook ist vor allem ein Herrscher der Logistik, der seine Zulieferer in China fest im Griff hat. Zu so viel wirtschaftlicher Macht gehörte auch gesellschaftliche Verantwortung. Heute bewundern wir mit Apple aber ausgerechnet ein Unternehmen, das nicht zuletzt meisterhaft darin geworden ist, Steuerzahlungen zu umgehen, indem es Gewinne überall dorthin auf der Welt verschiebt, wo der Fiskus keinen Zugriff darauf hat.