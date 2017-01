Erst im vergangenen Oktober hat Sebastian Diemer, Gründer des Hamburger Finanz-Unternehmens Kreditech, sein neues Fintech-Startup Bezahlt.de an den Start gebracht, wie die WirtschaftsWoche seinerzeit exklusiv berichtet hat . Bezahlt.de ermöglicht Freiberuflern und kleinen Unternehmen die Vorfinanzierung von Rechnungen an, das sogenannte Factoring.

Als Founding-Investoren von Bezahlt.de beteiligen sich außerdem der Kreditech-Mitgründer und -Vorstandschef Alexander Graubner-Müller und der ehemalige Kreditech-CIO Andrew Shaw sowie Raffael Johnen, Gründer und CEO von Auxmoney und Marcus Börner, Gründer und CEO on Optiopay, an der Seed-Finanzierung. Das Angebot von Bezahlt.de spricht neben kleineren und mittleren Unternehmen insbesondere Selbstständige und Freiberufler an, da diese besonders auf rechtzeitige Begleichung ihrer Rechnungen angewiesen sind: Durch die Vorfinanzierung ausgestellter Rechnungen können diese schneller Liquidität erreichen und die Mittel in ihr Wachstum investieren.

Dabei bietet Bezahlt.de das sogenannte stille Factoring an: Dieses macht die Vorfinanzierung für Dritte nicht erkennbar, denn der Zahlungsempfänger bleibt gleich und nur die Kontoverbindung wird neu eingesetzt. Somit gibt der Rechnungsersteller sein Kundenverhältnis nicht aus der Hand, vielmehr handelt es sich um einen Kurzzeitkredit, den der Rechnungsempfänger zurückzahlt. Die Gebühren für den Service liegen laut Bezahlt.de zwischen 2,3 Prozent und 3,3 Prozent pro Monat liegen bei einer Laufzeit von 90 Tagen.