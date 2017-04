Doch auch bei unumstrittenen Scheußlichkeiten regiert es zu spät. Wie in Cleveland, wo ein offensichtlich psychisch gestörter US-Sozialarbeiter die Ermordung eines Passanten per Video auf Facebook publizierte . Zwar wurde es 23 Minuten später vom Netz genommen, doch der Mann hatte sein Vorhaben bereits anderthalb Stunden vorher angekündigt.

Das soziale Netzwerk reklamiert gern seinen Einfluss, wenn es um Herzerwärmendes wie das Auffinden von vermissten Kindern, Jugendlieben oder das Werben von Organspendern geht. Mit dunklen Ausprägungen wie Mobbing, Hetze oder als Fake News bezeichneter Propaganda tut sich das Netzwerk allerdings schwer, um nicht in den Verdacht einer Meinungspolizei zu kommen.

Mittlerweile akzeptiert Zuckerberg zwar Kritik, dass Facebook nicht konsequent genug gegen Auswüchse vorgehe. Doch auf die Palme bringt ihn, wie er sich in einem Interview mit dem US-Wirtschaftsmagazin Fast Company beschwerte, wenn behauptet wird, dass Facebook nicht stärker gegen Missinformationen vorgehe, weil man mit ihnen Geld verdiene. „Das ist wirklich nicht wahr“, wetterte er.

Künstliche Intelligenz und Virtuelle Realität sind auch in diesem Jahr die Top-Themen auf der Entwicklerkonferenz F8. Doch der Fortschritt auf beiden Feldern bleibt hinter den heftig geschürten Erwartungen zurück.

Wegen dem Umgang mit Fake News stand Facebook immer wieder in der Kritik. Dagegen soll jetzt ein neuer Algorithmus helfen. Und Mark Zuckerberg geht gerade noch einige andere Baustellen im Konzern an.

Facebook geht in die Offensive

Zwar prahlt David Marcus, zuständig für den Facebook Messenger, zwar damit, dass es nunmehr rund 100.000 Chat-Bots gebe, und kündigt eine Art Suchmaschine an, damit sie schneller aufgefunden werden können. Doch die vielgepriesenen Chat-Bots, die direkt aus dem Messenger heraus weitgehend autonom Blumen oder Pizza ordern, sind über ein rudimentäres Stadium nicht hinausgekommen. Noch immer ist es einfacher, solche Aufgaben mit ein paar Klicks oder Fingertipps übers Internet oder via App abzuwickeln als mit einem Roboter zu agieren.

Facebooks Pläne mit Virtueller Realität als künftiges Kommunikationsmedium zuckeln ebenfalls vor sich hin. Zwei Milliarden Dollar hatte Zuckerberg vor drei Jahren für den Erwerb des VR-Spezialisten Oculus locker gemacht und sich aus dem Stand als Branchenpionier etabliert. Doch der erkaufte Vorsprung schmilzt dahin.

Die Verkäufe des Rift-Systems enttäuschen. Auch eine Preissenkung bewirkte wenig. Nachdem Oculus-Gründer Palmer Luckey wegen Streitigkeiten um Zuständigkeiten ausschied, soll der ehemalige Google und Xiaomi-Spitzenmanager Hugo Barra mehr Dynamik in die VR-Sparte von Facebook bringen. Nur an der Preisschraube zu drehen, wird nicht reichen. Auch Wettbewerber Sony, der sein VR-Headset an seine Playstation andockt und dank der etablierten Spielkonsole eigentlich einen Vorteil haben sollte, tut sich mit dem Absatz schwer.