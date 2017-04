Die F8 findet im McEnery Convention Center in San José statt. Das Ticket für die Besucher kostet 595 Dollar. Da sich jedes Jahr deutlich mehr Interessenten melden, als Plätze verfügbar sind, werden die Ticket-Zusagen verlost. Das Event wird auch im Internet übertragen. Unter https://www.fbf8.com/watch-confirm bietet Facebook einen Live-Stream an.

Die zweitägige Konferenz F8 richtet sich allerdings nicht nur an Entwickler im engeren Sinne, sondern ist auch für Geschäftspartner von Facebook interessant. Sie können von Konzern-Chef Mark Zuckerberg persönlich erfahren, welche Richtung Facebook in den kommenden Monaten einschlagen wird. Die externen Programmierer haben aber auch die Möglichkeit, von Entwicklern bei Facebook Details zu den technischen Schnittstellen des weltgrößten sozialen Netzwerks zu erfahren, aber auch von den anderen Facebook-Diensten Instagram, Messenger und WhatsApp sowie zu der VR-Brille Oculus.

Auf der Leinwand hinter Zuckerberg erscheint eine Kaffeetasse, neben der plötzlich digitale Fische schwimmen oder per Fingertipp Wasserbälle tanzen. Später wird ein Video von einem Pub gezeigt, in dem Fans von Manchester United das Spiel ihrer Mannschaft schauen, eingeblendet mit digitalem Spielstand und Freuden-Feuerwerk, wenn ein Tor geschossen wird.

Basis dafür sind Facebooks Investitionen in Bildmanipulation und Künstliche Intelligenz, beispielsweise das Umwandeln von normalen Fotos in dreidimensional erscheinende Szenen und das automatische Erkennen von Objekten und Personen. Jeder Facebook- Nutzer soll mit ihnen seine Fotos durch das Verschmelzen mit digitalen Kreationen aufhübschen und interessanter machen.

Facebook-Nutzer können sich dank solcher Tricks noch stärker untereinander bespaßen. Sie verweilen deshalb länger im sozialen Netzwerk. Aber ist das, wie von Zuckerberg vollmundig verkündet, wirklich eine neue Plattform?

Klar ist, dass es eine weitere Kampfansage an den kürzlich an die Börse gegangenen Konkurrenten Snapchat ist. Der Nachrichtendienst hat sich mit verspielten Fotoeffekten allen Skeptikern zum Trotz zum derzeit gefährlichsten Facebook-Konkurrenten entwickelt. Noch vor Zuckerberg hat Snapchat-Chef Evan Spiegel die zentrale Rolle der Kamera als Kreativ-Instrument, mit dem jedermann umgehen kann, entdeckt und in den Mittelpunkt seiner Strategie gerückt. Nachdem Zuckerberg erfolgreiche Funktionen von Snapchat wie nach 24 Stunden verschwindende Bildergeschichten bereits in seinem Fotoservice Instagram kopiert hat, legt er nun nach. Das ist gefährlich für Snapchat mit seinen 300 Millionen Nutzern, denn Facebook hat das weit größere Publikum.